В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

«Всё это может привести к компрометации личной информации и финансовым потерям. Важно понимать: настоящие сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают коды из смс по телефону, особенно в принудительном или угрожающем тоне. Все регистрационные действия, связанные с ЕГЭ, проводятся централизованно через школы и с участием родителей или законных представителей. Если поступает подобный звонок, его необходимо немедленно прервать и обратиться в школу или департамент образования для уточнения», — добавил депутат.