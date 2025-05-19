Депутат Нилов: пенсионерам разрешат получать доплаты за всех иждивенцев

Как сообщало URA.RU ранее, в Госдуме выступили с предложением не учитывать пособие на детей с инвалидностью при расчете совокупного дохода семьи для назначения единого пособия. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что текущая ситуация вынуждает родителей вести «двойную бухгалтерию» и сталкиваться с бюрократическими трудностями.