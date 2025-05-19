В ГД предложили установить унифицированный график подачи документов в вузы

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова направила обращение министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением ввести единый график подачи документов для всех уровней высшего образования. Об этом пишет ТАСС.
В своем письме Лантратова подчеркнула необходимость установления унифицированных сроков, которые бы учитывали разные образовательные траектории и обеспечивали согласованность процедур. Она попросила министра рассмотреть данное предложение и представить позицию ведомства по вопросу, отметив, что текущие сроки устанавливаются самостоятельно образовательными учреждениями, что создает неудобства для абитуриентов.
Депутат указала, что отсутствие единого графика усложняет процесс поступления и мешает преемственности между уровнями образования. В частности, некоторые абитуриенты могут получить диплом бакалавра уже после окончания приема документов на магистратуру.
Лантратова считает, что введение четкого плана с фиксированными датами выдачи дипломов, подачи заявлений и проведения экзаменов повысит прозрачность и равные условия для всех участников процесса, а также укрепит систему подготовки квалифицированных специалистов.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что закон, который закрепляет за правительством полномочия по регулированию объемов приема на обучение в вузы на платной основе, должен начать действовать уже с 1 сентября 2025 года.