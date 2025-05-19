Скандал вокруг подаренного Трампу самолета набирает обороты: правительство США обвинили в коррупции

Королевская семья из Катара передала американскому лидеру Дональду Трампу дорогостоящий самолет. По предварительным оценкам, это самый роскошный подарок, который когда-либо делали правительству США. Сенатор Крис Мерфи счел дар Катара «определением коррупции», цитирует The Guardian.
Политик подчеркнул, что иностранное государство просто «кладет деньги в карман» Дональду Трампу. За это, по мнению Криса Мерфи, Вашингтон отблагодарит Катар уступками в сфере нацбезопасности. При этом сами Штаты пострадают от указанных действий Дональда Трампа.
«Вот определение коррупции… Почему он выбрал именно эти три страны для своей первой крупной зарубежной поездки? Не потому, что это наши самые важные союзники или самые важные страны в мире», — указал Крис Мерфи.
Стоимость катарского подарка оценили в 400 миллионов долларов. При этом, за всё время президентства бывший глава государства Джо Байден получил презенты на сумму всего 250 тысяч долларов. Дональд Трамп решил побить и этот рекорд.