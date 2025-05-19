Умерла актриса Татьяна Басова

«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым», — рассказала Килгас? htuleht.