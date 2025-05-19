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Умерла актриса Татьяна Басова

На 65-м году жизни скончалась известная советская и эстонская актриса, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). О кончине артистки сообщила ее дочь Эллен Килгас.

Татьяна Басова скончалась после долгой болезни.

На 65-м году жизни скончалась известная советская и эстонская актриса, балерина и хореограф Татьяна Басова (Ярви). О кончине артистки сообщила ее дочь Эллен Килгас.

«Это было продолжительное заболевание. После операции на колене, сделанной в ноябре, состояние стало ухудшаться. Это не был рак, просто несколько проблем совпали одновременно. Организм не принял инородное тело, и общее состояние было слабым», — рассказала Килгас? htuleht.

Басова родилась 7 июня 1960 года. Была солисткой балета Таллинского оперного театра, танцевала в варьете «Мою прекрасную леди» в одноименном мюзикле. Где ее и заметил режиссер Юнгвальд-Хилькевич, пригласив в свою картину «Выше Радуги».