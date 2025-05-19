Эксперт рассказала, у кого в России самый продолжительный отпуск

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Наиболее продолжительный отпуск в России — у педагогов, он составляет 56 дней, а раз в десять лет непрерывной работы они могут уходить в отпуск продолжительностью до года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
«Отдельные категории работников имеют право на удлинённые отпуска согласно Трудовому кодексу РФ и постановлению правительства РФ “О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках”. К ним относятся педагоги, руководители образовательных и научных учреждений, а также работники сферы дополнительного профессионального образования, которым положен отпуск продолжительностью 56 дней», — сказала Голубева.
Воспитатели и музыкальные руководители, работающие с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья или нуждающимися в длительном лечении, тоже получают 56 дней отпуска. Те же работники, работающие со всеми остальными детьми могут претендовать на отдых в 42 дня в год. При этом педагоги могут раз в десять лет непрерывной работы претендовать на длительный отпуск сроком до одного года, уточнила эксперт.
Она также отметила, что работники производств с вредными или опасными условиями труда и люди с ненормированным рабочим днём имеют право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Минимальная продолжительность такого отпуска составляет семь дней для первых и три дня для вторых. Для трудящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях предусмотрен дополнительный отпуск от 16 до 24 дней.
«Кандидаты в космонавты и действующие космонавты получают ежегодный отпуск в 45 суток, а после космического полёта им предоставляется дополнительный отпуск в 30 суток. Военнослужащие по контракту также имеют право на увеличенный отпуск: при выслуге менее 10 лет — 30 суток, от 10 до 15 лет — 35 суток, от 15 до 20 лет — 40 суток, а при стаже более 20 лет — 45 суток», — добавила Голубева.
При этом минимальный срок отпуска в России не может быть менее 28 календарных дней. Его можно разбить на части в течение года работы — продолжительность одной из частей должна быть минимум 14 дней. Требований к длительности других его частей нет.