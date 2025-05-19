Эксперт рассказала, у кого в России самый продолжительный отпуск

Воспитатели и музыкальные руководители, работающие с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья или нуждающимися в длительном лечении, тоже получают 56 дней отпуска. Те же работники, работающие со всеми остальными детьми могут претендовать на отдых в 42 дня в год. При этом педагоги могут раз в десять лет непрерывной работы претендовать на длительный отпуск сроком до одного года, уточнила эксперт.