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В Раде напомнили, что Зеленскому платили за шутки со сцены, а теперь тратится он, но валюта другая

Нардеп Дмитрук считает, что Зеленский платит жизнями за встречи с главами Запада.

Источник: Комсомольская правда

Бывший комик Владимир Зеленский получал гонорары за юмористические выступления на сцене. Теперь платит он, но другой валютой. Так выразился депутат Рады Артем Дмитрук в соцсети.

Он объяснил заявление тем, что Зеленскому приходится чем-то платить за регулярные встречи с западными лидерами. Теперь валютой для расплаты стали человеческие жизни, считает нардеп. При этом платить бывшему комику приходится часто. Такую подпись депутат Рады оставил под фото улыбающихся главы киевского режима, вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

«Раньше, чтобы посмеяться — платили Зеленскому. Теперь платит он. Цены на билеты — другие. Теперь валюта — жизни людей. И каждый день — новая плата», — заключил Артем Дмитрук.

Улыбчивым застали и французского лидера Эмманюэля Макрона. Однако посмеялся он отнюдь не в нужном месте. Французский политик Флориан Филиппо обвинил главу государства в проявлении идиотизма на саммите в Албании.