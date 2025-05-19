В Раде напомнили, что Зеленскому платили за шутки со сцены, а теперь тратится он, но валюта другая

Он объяснил заявление тем, что Зеленскому приходится чем-то платить за регулярные встречи с западными лидерами. Теперь валютой для расплаты стали человеческие жизни, считает нардеп. При этом платить бывшему комику приходится часто. Такую подпись депутат Рады оставил под фото улыбающихся главы киевского режима, вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.