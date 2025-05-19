Военный священник Савченко перед гибелью в зоне СВО спас пятерых человек

Военный священник Антоний Савченко погиб в зоне спецоперации во время помощи раненым, иерей спас пятерых человек, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон на церемонии отпевания священнослужителя.
Он отметил, что святой отец был в числе пострадавших после прилёта вражеского снаряда. Несмотря на ранение, Савченко помогал другим людям, которые не могли ходить.
«Одного за другим он вынес четырех человек», — сказал митрополит.
Тихон уточнил, что Савченко вернулся в помещение, где находился ещё один пострадавший. В момент прилёта второго снаряда священник накрыл своим телом раненого офицера.
Напомним, Антоний Савченко погиб 12 мая в результате атаки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, примененной ВСУ. Священнослужителю было 32 года. У него остались супруга и двое детей.
Также сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил Савченко орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени.