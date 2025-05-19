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Росавиация заявила о готовности многих стран возобновить авиасообщение с РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Росавиация обсуждает с авиационными властями многих стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Источник: RUNGROJ YONGRIT/EPA/TASS

«Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», — сказал он.

По словам Ядрова, есть страны, в которые готовы летать российские авиакомпании, однако необходимы гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

Всего на сегодняшний день из России без пересадок можно улететь в 38 стран, причем в 17 из них выполняют рейсы и отечественные, и иностранные авиакомпании.