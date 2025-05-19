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Милей обвинил журналиста в намеренном ударе микрофоном

Журналист ответил, что это произошло случайно.

Источник: Аргументы и факты

Аргентинский лидера Хавьер Милей обвинил тележурналиста в том, что тот его преднамеренно ударил его своим микрофоном.

«Ты меня ударил нарочно», — сказал Милей сотруднику телеканала.

Журналист ответил, что это произошло случайно.

Напомним, инцидент случился, когда президент Аргентины вместе с сестрой Кариной выходил из здания Национального технологического университета, а представители средств массовой информации пытались взять у него интервью. Журналист C5N ударил Милея микрофоном по лицу.

Кадры опубликовала газета La Nación. Телеканал C5N является оппозиционным Милею средством массовой информации.

Ранее сообщалось, что журналист извинился перед Милеем.