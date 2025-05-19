У Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты

Сейчас Джо Байдену 82 — на момент ухода с поста в прошлом году он был самым пожилым президентом США. Он собирался баллотироваться на второй срок, но потом поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Одной из причин такого решения были проблемы со здоровьем Байдена. Его состояние и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его срока. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны и допускал многочисленные оговорки.