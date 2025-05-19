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Эксперт составил список продуктов, которые облегчат симптомы аллергии

Иммунолог Попова: Гречневая и рисовая каши облегчают симптомы аллергии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аллерголог-иммунолог Наталья Попова в разговоре с NEWS.ru рекомендовала включить в рацион определенные продукты для смягчения симптомов поллиноза (аллергическое заболевание сезонного характера — Ред.). В список вошли каши, нежирные белковые блюда и травяные отвары.

— Простые каши — рисовая, гречневая, овсяная. Отварное мясо птицы и рыба нежирных сортов. Вареные овощи — картофель, кабачки, брокколи. Белый хлеб вчерашней выпечки. Травяные отвары — шиповник, ромашка, мелисса, — отметила специалист.

По словам Поповой, такой рацион помогает организму быстрее восстановиться после сезона аллергии. Важно исключить гистаминосвобождающие продукты, чтобы облегчить симптомы.