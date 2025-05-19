Эксперт составил список продуктов, которые облегчат симптомы аллергии

Аллерголог-иммунолог Наталья Попова в разговоре с NEWS.ru рекомендовала включить в рацион определенные продукты для смягчения симптомов поллиноза (аллергическое заболевание сезонного характера — Ред.). В список вошли каши, нежирные белковые блюда и травяные отвары.