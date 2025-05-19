Мошенники выдают себя за Минпросвещения и обманывают выпускников перед ЕГЭ

Мошенники начали звонить выпускникам и их родителям, представляясь сотрудниками Минпросвещения и убеждая пройти регистрацию на вымышленном «портале сдачи ЕГЭ». Об этом сообщил член думского комитета по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Под видом срочной авторизации злоумышленники просят продиктовать код из смс, якобы для подтверждения личности. По словам Немкина, получив эти коды, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, аккаунтам на портале госуслуг, в электронных дневниках или даже в банковских приложениях.
Он напомнил, что сотрудники государственных учреждений никогда не запрашивают подобную информацию по телефону, особенно в давящем или угрожающем тоне. Все действия, связанные с регистрацией на ЕГЭ, проходят через школы и при участии родителей.
Парламентарий советует сразу завершать разговор и затем связываться с представителями школы или департамента образования для уточнения информации. Он также рекомендует заранее проводить разъяснительные беседы с учениками, объясняя, что любые подобные звонки — попытка мошенничества, передает РИА Новости.
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