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Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров

Росавиация не планирует штрафовать пассажиров, встающих в мест раньше времени.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.

Как следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф.

«Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», — сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями.

Штрафные санкции применяются на основании кодекса об административных правонарушениях по существующей в России практике. «Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства», — добавил Ядров.