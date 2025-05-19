НВК «Саха» возьмет на себя расходы на похороны телеведущего Семенова

«Информацию о гибели коллеги получили вчера, поэтому пока не можем сказать, когда его отправят в Якутию. Тело доставили в Ростов. У Алексея семья, трое детей. Конечно же, компания возьмёт на себя расходы, связанные с похоронами и так далее», — сказал Марков.