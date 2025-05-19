Во время попыток наступления боевиков ВСУ в Суджанском районе Курской области отличился храбростью россиянин Сергей Щеглов. Школьник — уроженец села Казачья Локня. Сергей Щеглов смог отобрать у боевиков несколько пулеметных лент, чтобы враг не смог вести огонь по российским солдатам, сообщил канал «Россия 24».
Школьник поделился своей историей. Он рассказал, что ему удалось отобрать три пулеметных ленты с позиций украинцев. Россиянин действовал быстро, разработав тактику по сокрытию патронов.
«Я их схватил, закидал в мешок, накрыл сверху тушенкой и нес в руках до того момента, пока не дошли домой», — сообщил Сергей Щеглов.
В ночь на 18 мая боевики ВСУ вновь атаковали российское приграничье. В результате ударов БПЛА погибла жительница села Поды Хомутовского района Курской области.