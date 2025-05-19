Закидал в мешок и накрыл тушенкой: школьник из Суджанского района отобрал патроны у боевиков ВСУ

Во время попыток наступления боевиков ВСУ в Суджанском районе Курской области отличился храбростью россиянин Сергей Щеглов. Школьник — уроженец села Казачья Локня. Сергей Щеглов смог отобрать у боевиков несколько пулеметных лент, чтобы враг не смог вести огонь по российским солдатам, сообщил канал «Россия 24».