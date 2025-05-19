Эксперт рассказала, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В России более 300 тысяч рублей в месяц зарабатывают токари высокого разряда, пилоты, стоматологи-имплантологи, топ-менеджеры и многие другие специалисты, об этом агентству «Прайм» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.
По ее словам, топ-менеджеры и руководители подразделений, генеральные директора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах ежемесячно получают 350 и более тысяч рублей.
«Также очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях (Яндекс, Тинькофф, VK, зарубежные заказчики) получают 300−450 тысяч рублей. Архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists с опытом 5 и более лет зарабатывают 330−450 тысяч рублей», — рассказала эксперт.
Хирурги высокой квалификации в платных клиниках получают 300−500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи (собственная практика) — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и выше. Зарплата врачей-косметологов в премиальном сегменте составляет 300−400 тысяч рублей.
Среди высокооплачиваемых профессий также управляющие в банках, инвестиционных фондах, специалисты по кибербезопасности, квалифицированные бухгалтеры/аудиторы в международных компаниях, специалисты по performance-маркетингу, пилоты гражданской авиации и токари высокого разряда, указала Лоикова.