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Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами

Аллерголог Попова: редька обладает природными антибактериальными свойствами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Редька, благодаря содержащимся в ней фитонцидам, обладает природными антибактериальными свойствами, защищающими организм от воздействия инфекций, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.

«Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержащимся в ней фитонцидам, которые помогают бороться с инфекциями и укрепляют защитные силы организма», — сказала Попова.

Кроме того, высокое содержание в редьке клетчатки улучшает работу кишечника, способствуя регулярному очищению организма. Витамин C в ее составе укрепляет иммунную систему, а минералы поддерживают работу сердца и костной ткани. Также корнеплод помогает выводить лишнюю жидкость из организма, что полезно при отеках и проблемах с почками.

Однако ее острый вкус и высокое содержание эфирных масел могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому редьку следует избегать при обострении гастрита, язвы, колита и других воспалительных заболеваний ЖКТ. Эфирные масла и органические кислоты в редьке усиливают выработку желудочного сока, что нежелательно при гастрите с повышенной кислотностью.