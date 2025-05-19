Врач назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами

Кроме того, высокое содержание в редьке клетчатки улучшает работу кишечника, способствуя регулярному очищению организма. Витамин C в ее составе укрепляет иммунную систему, а минералы поддерживают работу сердца и костной ткани. Также корнеплод помогает выводить лишнюю жидкость из организма, что полезно при отеках и проблемах с почками.