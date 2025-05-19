Украинский парламентарий Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский виноват в проигрышной позиции Киева на переговорах.
Дубинский подчеркнул, что именно Зеленский довёл Украину до состояния, в котором каждый раунд переговоров приводит лишь к большим потерям с украинской стороны.
«Самой большой интригой на сегодня остаётся следующий раунд переговоров — когда он состоится, и по чьей инициативе. Со всех сторон проигрышная позиция связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию», — написал он в Telegram.
Депутат добавил, что Зеленский занимается «кривляниями» на камеру, трезвая оценка ситуации у Зеленского отсутствует.
Ранее Дубинский заявил, что у Зеленского нет ни одного «козыря» для переговоров с Российской Федерацией.