Дубинский: Зеленский виноват в проигрышной позиции Украины

«Самой большой интригой на сегодня остаётся следующий раунд переговоров — когда он состоится, и по чьей инициативе. Со всех сторон проигрышная позиция связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию», — написал он в Telegram.