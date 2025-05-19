Мошенники активизировались перед ЕГЭ: россиян предупредили о ложных звонках из Минпросвещения

Российские выпускники школ уже совсем скоро начнут сдавать итоговые экзамены. Мошенники разглядели в этом повод для новых махинаций. Злоумышленники начали звонить родителям учеников от лица сотрудников Министерства просвещения, предупредил депутат Антон Немкин.
Он объяснил, что мошенники давят на уязвимых людей. Родители и школьники находятся в стрессовой ситуации перед предстоящими экзаменами. Поэтому, по словам депутата, мошенники пользуются слабостью жертв и пытаются заполучить их личные данные. Преступники могут запросить коды для входа в электронный дневник или на портал госуслуг.
«Новая схема обмана, связанная с темой ЕГЭ, нацелена на школьников и их родителей… Злоумышленники звонят под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий и сообщают о необходимости срочной регистрации на специальном “портале сдачи ЕГЭ”. Под предлогом “необходимости срочной авторизации” они просят продиктовать код из смс якобы для подтверждения личности», — уведомил Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
Однако это не единственная схема. Мошенники также устраивают ложные голосования или конкурсы. Обманные схемы меняются регулярно.