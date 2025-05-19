Мошенники активизировались перед ЕГЭ: россиян предупредили о ложных звонках из Минпросвещения

«Новая схема обмана, связанная с темой ЕГЭ, нацелена на школьников и их родителей… Злоумышленники звонят под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий и сообщают о необходимости срочной регистрации на специальном “портале сдачи ЕГЭ”. Под предлогом “необходимости срочной авторизации” они просят продиктовать код из смс якобы для подтверждения личности», — уведомил Антон Немкин в беседе с РИА Новости.