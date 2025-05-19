Неожиданное северное сияние увидели жители Иркутской области в ночь на 18 мая 2025 года. Как сообщает председатель Иркутского Регионального Астрономического общества Павел Никифоров, оно появилось из-за мощного геомагнитного шторма (уровень G2).
Считалось, что выброс не заденет Землю. Фото: Станислав Бородинов, Светлана Яшнова и Елизавета Щетская.
— Изначально считалось, что этот солнечный выброс пройдет мимо Земли. Он возник 12 мая после вспышки на Солнце, но расчеты показали, что он не должен был задеть нашу планету. Однако выброс оказался больше, чем ожидалось, и его края все же достигли Земли через четыре дня после вылета с Солнца, — пишет в соцсетях Павел Никифоров.
Астрономы-любители Станислав Бородинов, Светлана Яшнова и Елизавета Щетская провели ночь, наблюдая за сиянием, и сделали потрясающие снимки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение произошло в Бурятии вечером 18 мая.