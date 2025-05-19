Северное сияние увидели жители Иркутской области в ночь на 18 мая

— Изначально считалось, что этот солнечный выброс пройдет мимо Земли. Он возник 12 мая после вспышки на Солнце, но расчеты показали, что он не должен был задеть нашу планету. Однако выброс оказался больше, чем ожидалось, и его края все же достигли Земли через четыре дня после вылета с Солнца, — пишет в соцсетях Павел Никифоров.