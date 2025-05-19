Мэр Бухареста победил на выборах в Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 100 процентов голосов, поданных внутри страны.
Согласно итогам голосования, Дан получил 55,16 процента голосов. Его соперник, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион набрал 44,84 процента. Политик уже признал свое поражение и поздравил Дана с победой.
Второй тур выборов прошел в воскресенье, 18 мая. В первом туре, состоявшемся 4 мая, Симион лидировал с результатом в 41 процент, тогда как Дан получил поддержку 21 процент избирателей, передает РИА Новости.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в тот же день заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. МИД Франции в ответ на этого заявил, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста.
26 февраля кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали. Сотрудники правоохранительных служб доставили его в Генеральную прокуратуру на допрос и дачу показаний по делу о финансировании его предвыборной кампании в прошлом году.