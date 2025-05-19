Врач рассказала, как темный шоколад может продлить здоровье сосудов

Шоколад может быть не только лакомством, но и помощником для здоровья сердца — если выбирать его правильно и не переедать. Об этом KP.RU рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Молчанова.
— Способность темного шоколада и какао-бобов оздоравливающе влиять на выстилку сосудов — эндотелий — известна давно. Недавно китайские ученые еще раз и на большой выборке подтвердили это, — подчеркнула эксперт.
Здоровые сосуды являются залогом долголетия. Когда они эластичные и чистые, кровь циркулирует свободно. А вот если сосуды сужены, воспалены или покрыты холестериновыми бляшками — возрастает риск тромбов и сердечных катастроф. По словам врача, именно поэтому даже такой продукт, как шоколад, при разумном подходе может оказаться полезным.
Но не все так сладко. Людям с диабетом, лишним весом и другими хроническими заболеваниями стоит быть особенно осторожными. Кроме того, важно соблюдать норму — не более 6 граммов темного шоколада в день, напоминают специалисты Гарвардской школы медицины.