Врач рассказала, как темный шоколад может продлить здоровье сосудов

Здоровые сосуды являются залогом долголетия. Когда они эластичные и чистые, кровь циркулирует свободно. А вот если сосуды сужены, воспалены или покрыты холестериновыми бляшками — возрастает риск тромбов и сердечных катастроф. По словам врача, именно поэтому даже такой продукт, как шоколад, при разумном подходе может оказаться полезным.