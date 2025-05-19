На Западе готовятся к введению запрета на российский газ: кто займет место поставщика энергоресурсов

В статье сказано, что Соединенные Штаты планируют занять центральное место в экспорте газа в Европу. В это время Варшава выделяется как надежный союзник США в борьбе с «общими противниками — Россией и Китаем». Автор называет Польшу «жизненно важным рынком» для американцев.