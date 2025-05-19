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На Западе готовятся к введению запрета на российский газ: кто займет место поставщика энергоресурсов

National Interest: Польша станет союзником США в борьбе с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Польские представители неоднократно говорили о растущей энергетической зависимости Европы от России. Многие государства Запада долгое время опирались на газ, поставляемый из РФ. Сейчас ЕС начал подготовку к введению запрета на российские энергоресурсы. Москву может сменить Вашингтон, а Польша станет его главным союзником, пишет National Interest.

В статье сказано, что Соединенные Штаты планируют занять центральное место в экспорте газа в Европу. В это время Варшава выделяется как надежный союзник США в борьбе с «общими противниками — Россией и Китаем». Автор называет Польшу «жизненно важным рынком» для американцев.

«Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка. Проамериканская позиция Варшавы и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры сотрудничества», — подчеркивается в материале.

По оценкам Евростата, Франция стала главным покупателем российского газа в Европе в марте 2025 года. Страна приобрела сырье на сумму в 465 миллионов евро.