Памятник героям Великой Отечественной войны осквернили в Приморье — расследование контролирует Бастрыкин

Этот акт вандализма квалифицирован по статье 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов). Что считается более серьёзным преступлением, чем, собственно, обычный вандализм. При отсутствии отягчающих обстоятельств наказание за вандализм варьируется от штрафа в пределах 40 тысяч рублей до ареста на срок до трёх месяцев, а по неотягощённой статье 243.4 УК РФ верхняя планка штрафа — уже 3 миллиона рублей, максимальная санкция по первой части статьи — три года лишения свободы. Максимальное наказание при наличии отягчающих обстоятельств за вандализм предусматривает три года лишения свободы, за осквернение памятников воинской славы — пять лет лишения свободы.