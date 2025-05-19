Памятник героям Великой Отечественной войны осквернили в Приморье — расследование контролирует Бастрыкин

17 мая 2025 года неизвестные злоумышленники забросали яйцами плиты с именами павших красноармейцев на территории мемориала «Воинская слава Дальнеречья», посвящённого жителям города, погибшим в годы войны. Об инциденте стало известно из публикаций в социальных сетях и СМИ.
Этот акт вандализма квалифицирован по статье 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов). Что считается более серьёзным преступлением, чем, собственно, обычный вандализм. При отсутствии отягчающих обстоятельств наказание за вандализм варьируется от штрафа в пределах 40 тысяч рублей до ареста на срок до трёх месяцев, а по неотягощённой статье 243.4 УК РФ верхняя планка штрафа — уже 3 миллиона рублей, максимальная санкция по первой части статьи — три года лишения свободы. Максимальное наказание при наличии отягчающих обстоятельств за вандализм предусматривает три года лишения свободы, за осквернение памятников воинской славы — пять лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела контролирует прокуратура. Также ведомство следит за восстановлением мемориала после надругательства.
По словам местных жителей, в парке возле мемориального комплекса отдыхающие часто нарушают общественный порядок, распивая спиртные напитки и нецензурно выражаясь в процессе возлияний. Горожане требуют усилить работу патрульно-постовых служб, которые сейчас концентрируются в основном возле автовокзала Дальнереченска.