Аллерголог Попова назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами

Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря фитонцидам, входящим в ее состав. Эти вещества помогают организму противостоять различным инфекциям, рассказала аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.
— Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержащимся в ней фитонцидам, которые помогают бороться с инфекциями и укрепляют защитные силы организма, — сказала Попова.
Корнеплод богат клетчаткой, которая положительно влияет на работу кишечника и способствует выведению шлаков. Витамин C укрепляет иммунитет, а содержащиеся в редьке минералы поддерживают здоровье сердечно-сосудистой и костной систем. Кроме того, редька обладает легким мочегонным действием, помогая организму избавляться от лишней жидкости.
Однако из-за большого количества эфирных масел и выраженного острого вкуса редька может раздражать слизистую желудка и кишечника. Поэтому ее не рекомендуют употреблять людям с обострением гастрита, язвы, колита и других заболеваний ЖКТ. Особенно она противопоказана при гастрите с повышенной кислотностью, так как стимулирует выработку желудочного сока, передает РИА Новости.
Биолог Мария Золотарева рассказала, какие опасности есть в сушеных фруктах и ягодах и как обезопасить себя от отравлений.