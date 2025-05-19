Аллерголог Попова назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами

Однако из-за большого количества эфирных масел и выраженного острого вкуса редька может раздражать слизистую желудка и кишечника. Поэтому ее не рекомендуют употреблять людям с обострением гастрита, язвы, колита и других заболеваний ЖКТ. Особенно она противопоказана при гастрите с повышенной кислотностью, так как стимулирует выработку желудочного сока, передает РИА Новости.