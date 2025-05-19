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Аллерголог Попова назвала продукт, обладающий антибактериальными свойствами

Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря фитонцидам, входящим в ее состав. Эти вещества помогают организму противостоять различным инфекциям, рассказала аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.

Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря фитонцидам, входящим в ее состав. Эти вещества помогают организму противостоять различным инфекциям, рассказала аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.

— Редька обладает природными антибактериальными свойствами благодаря содержащимся в ней фитонцидам, которые помогают бороться с инфекциями и укрепляют защитные силы организма, — сказала Попова.

Корнеплод богат клетчаткой, которая положительно влияет на работу кишечника и способствует выведению шлаков. Витамин C укрепляет иммунитет, а содержащиеся в редьке минералы поддерживают здоровье сердечно-сосудистой и костной систем. Кроме того, редька обладает легким мочегонным действием, помогая организму избавляться от лишней жидкости.

Однако из-за большого количества эфирных масел и выраженного острого вкуса редька может раздражать слизистую желудка и кишечника. Поэтому ее не рекомендуют употреблять людям с обострением гастрита, язвы, колита и других заболеваний ЖКТ. Особенно она противопоказана при гастрите с повышенной кислотностью, так как стимулирует выработку желудочного сока, передает РИА Новости.

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