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Переменная облачность, местами грозы: о погоде в Казахстане 19 мая

В Казгидромете рассказали, какая погода ожидает жителей городов Казахстана в понедельник, 19 мая, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 64% 754 мм рт. ст. +19°
Источник: depositphotos.com

Астана — переменная облачность, ночью дождь. Температура воздуха ночью 7−21, днем 17−19 тепла.

Алматы — переменная облачность, временами дождь, гроза, при грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 20−22 тепла.

Шымкент — переменная облачность, погода без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 26−28 тепла.

Актау — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 18−20 тепла.

Актобе — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8−10, днем 23−25 тепла.

Атырау — переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью 16−18, днем 25−27 тепла.

Жезказган — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8−10, днем 20−22 тепла.

Караганда — переменная облачность, ночью дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 9−11, днем 17−19 тепла.

Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6−8, днем 18−20 тепла.

Конаев — переменная облачность, временами дождь, гроза, при грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 20−22 тепла.

Костанай — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6−8, днем 21−23 тепла.

Кызылорда — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 26−28 тепла.

Павлодар — переменная облачность, ночью дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10−12, днем 16−18 тепла.

Петропавловск — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6−8, днем 20−22 тепла.

Семей — переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. При грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью 13−15, днем 16−18 тепла.

Талдыкорган — переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 20−22 тепла.

Тараз — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12−14, днем 25−27 тепла.

Туркестан — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12−14, днем 26−28 тепла.

Уральск — переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.

Усть-Каменогорск — переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. При грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью и днем 15−17 тепла.