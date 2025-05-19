Переменная облачность, местами грозы: о погоде в Казахстане 19 мая

Астана — переменная облачность, ночью дождь. Температура воздуха ночью 7−21, днем 17−19 тепла.
Алматы — переменная облачность, временами дождь, гроза, при грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 20−22 тепла.
Шымкент — переменная облачность, погода без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 26−28 тепла.
Актау — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 18−20 тепла.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8−10, днем 23−25 тепла.
Атырау — переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью 16−18, днем 25−27 тепла.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 8−10, днем 20−22 тепла.
Караганда — переменная облачность, ночью дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 9−11, днем 17−19 тепла.
Кокшетау — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6−8, днем 18−20 тепла.
Конаев — переменная облачность, временами дождь, гроза, при грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 20−22 тепла.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6−8, днем 21−23 тепла.
Кызылорда — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 26−28 тепла.
Павлодар — переменная облачность, ночью дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10−12, днем 16−18 тепла.
Петропавловск — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6−8, днем 20−22 тепла.
Семей — переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. При грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью 13−15, днем 16−18 тепла.
Талдыкорган — переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер. Температура воздуха ночью 15−17, днем 20−22 тепла.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12−14, днем 25−27 тепла.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12−14, днем 26−28 тепла.
Уральск — переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. При грозе порывистый ветер. Температура воздуха ночью и днем 15−17 тепла.