В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

Аферисты придумали новую схему обмана, связанную с Единым государственным экзаменом, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Он отметил, что жертвами преступников становятся школьники и их родители, находящиеся в стрессовой ситуации в ожидании ЕГЭ.
«Злоумышленники звонят под видом сотрудников Минпросвещения или представителей экзаменационных комиссий и сообщают о необходимости срочной регистрации на специальном “портале сдачи ЕГЭ”», — уточнил парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.
По словам депутата, мошенники якобы для подтверждения личности просят своих жертв продиктовать код из высланного СМС-сообщения. На самом деле людям приходят одноразовые пароли, которые отправляют настоящие сервисы для подтверждения операций или входа в аккаунты.
Напомним, ранее Центральный банк России опубликовал информацию, согласно которой в январе-марте 2025 года аферисты похитили у жителей РФ 6,9 млрд рублей, что в 2 раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. При этом было выполнено 296,6 тыс. мошеннических операций.