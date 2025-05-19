В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с ЕГЭ

Напомним, ранее Центральный банк России опубликовал информацию, согласно которой в январе-марте 2025 года аферисты похитили у жителей РФ 6,9 млрд рублей, что в 2 раза превышает среднее значение за четыре квартала 2024 года. При этом было выполнено 296,6 тыс. мошеннических операций.