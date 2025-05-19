Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

Пушков напомнил, что ещё в 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр «клялся, что введённые Западом санкции поставят экономику России на колени». В настоящее время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро «клянется, что с помощью новых “разрушительных” санкций “удастся задушить экономику” Российской Федерации.