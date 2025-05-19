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Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

Расчёты Франции, Британии и ФРГ построены на неумной самонадеянности.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что европейские государства постоянно совершают одну и ту же ошибку, касающуюся санкций в отношении РФ.

«Расчёты Парижа, Лондона и Берлина построены не на анализе реальности и итогов трёх лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности», — написал он в Telegram.

Пушков напомнил, что ещё в 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр «клялся, что введённые Западом санкции поставят экономику России на колени». В настоящее время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро «клянется, что с помощью новых “разрушительных” санкций “удастся задушить экономику” Российской Федерации.

Пушков подчеркнул, что европейские страны «душат сами себя санкциями». По его словам, Лондон и Париж, которые входили в число первых пяти экономик мира, «едва попадают в первую десятку».

Ранее сообщалось, что итальянский депутат Риккардо Риччарди назвал новый пакет санкций против РФ безумием.