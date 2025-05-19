В ГД предложили списать образовательные кредиты: кто может попасть под амнистию

Выпускников высших учебных заведений могут порадовать списанием долгов. Речь о программе льготного образовательного кредитования. Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова обратили внимание на негативное влияние льготы на финансовую устойчивость выпускников. В связи с этим парламентарии предложили списать образовательные кредиты с тех, кто успешно завершил обучение, пишет ТАСС.