В ГД предложили списать образовательные кредиты: кто может попасть под амнистию

Выпускников высших учебных заведений могут порадовать списанием долгов. Речь о программе льготного образовательного кредитования. Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова обратили внимание на негативное влияние льготы на финансовую устойчивость выпускников. В связи с этим парламентарии предложили списать образовательные кредиты с тех, кто успешно завершил обучение, пишет ТАСС.
По их мнению, мера является целесообразной. Не все выпускники имеют возможность погасить ранее оформленные кредиты. Долги становятся «препятствием для интеграции молодых специалистов» в полноценную социальную жизнь. Депутаты считают меру «вполне реализуемой».
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность полного и разового списания образовательных кредитов, оформленных до 1 февраля 2025 года для выпускников в возрасте до 30 лет, успешно завершивших программы высшего образования», — сказано в тексте документа.
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