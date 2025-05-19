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В ГД предложили списать образовательные кредиты: кто может попасть под амнистию

В ГД хотят списать образовательные кредиты с успешно обучившихся выпускников.

Источник: Комсомольская правда

Выпускников высших учебных заведений могут порадовать списанием долгов. Речь о программе льготного образовательного кредитования. Депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова обратили внимание на негативное влияние льготы на финансовую устойчивость выпускников. В связи с этим парламентарии предложили списать образовательные кредиты с тех, кто успешно завершил обучение, пишет ТАСС.

По их мнению, мера является целесообразной. Не все выпускники имеют возможность погасить ранее оформленные кредиты. Долги становятся «препятствием для интеграции молодых специалистов» в полноценную социальную жизнь. Депутаты считают меру «вполне реализуемой».

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность полного и разового списания образовательных кредитов, оформленных до 1 февраля 2025 года для выпускников в возрасте до 30 лет, успешно завершивших программы высшего образования», — сказано в тексте документа.

Депутаты ГД, стараясь поддержать многодетных родителей, выступили с новой инициативой. Они разработали законопроект о получении семьями с детьми права на два бесплатных парковочных места.