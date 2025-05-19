В Новосибирске после обрушения исторического здания мэрия проверит объекты

Проверка будет осуществляться управляющими компаниями и иными заинтересованными лицами по инвентаризации введенных в эксплуатацию объектов на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов.