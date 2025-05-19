В Новосибирске после обрушения исторического здания мэрия проверит объекты

«В целях недопущения подобных случаев мэром города Новосибирска даны поручения о проведении совместной работы с собственниками объектов капитального строительства, расположенных на территории города Новосибирска», — рассказали в ведомстве.
Проверка будет осуществляться управляющими компаниями и иными заинтересованными лицами по инвентаризации введенных в эксплуатацию объектов на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов.
Напомним, историческое здание на Красном проспекте в Новосибирске обследуют после обрушения.