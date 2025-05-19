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В Хабаровском крае новый и.о. министра строительства

Ранее эту должность занимала Анастасия Зотеева.

Источник: AmurMedia

На сайте министерства строительства Хабаровского края появился новый исполняющий обязанности министра строительства, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее должность главы краевого Минстроя занимала Анастасия Зотеева. Напомним, в декабре 2024 года пост министра строительства доверили Анастасии Зотеевой, которая ранее была генеральным директором АО «Аккую Нуклеар».

В апреле 2024 года глава региона дал месяц на завершение бетонирования порога дамбы в Индустриальном районе краевого центра. Руководителей, допустивших задержки, пообещали привлекать к строгой дисциплинарной ответственности. Дмитрий Демешин неоднократно предупреждал о необходимости соблюдения сроков.

— Если вы профессионалы, отвечайте перед людьми делами. Если не профессионалы, освободите должность тем, кто сможет отвечать за свои слова, — заявлял Дмитрий Демешин.