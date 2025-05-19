В Хабаровском крае новый и.о. министра строительства

На сайте министерства строительства Хабаровского края появился новый исполняющий обязанности министра строительства, сообщает ИА AmurMedia.
Ранее должность главы краевого Минстроя занимала Анастасия Зотеева. Напомним, в декабре 2024 года пост министра строительства доверили Анастасии Зотеевой, которая ранее была генеральным директором АО «Аккую Нуклеар».
В апреле 2024 года глава региона дал месяц на завершение бетонирования порога дамбы в Индустриальном районе краевого центра. Руководителей, допустивших задержки, пообещали привлекать к строгой дисциплинарной ответственности. Дмитрий Демешин неоднократно предупреждал о необходимости соблюдения сроков.
— Если вы профессионалы, отвечайте перед людьми делами. Если не профессионалы, освободите должность тем, кто сможет отвечать за свои слова, — заявлял Дмитрий Демешин.