Специалист объяснила, как отличить настоящую любовь от созависимости

Люди часто путают настоящую любовь и созависимость — состояния, которые на первый взгляд могут казаться похожими. Клинических психолог Инга Малкова объяснила, как отличить здоровые чувства от деструктивных отношений. Об этом эксперт рассказала сайту KP.RU.
— Любовь — это скорее история про то, что живет вопреки. Она подразумевает, что мы можем прожить как самостоятельные личности без другого человека. В любви вы отдаете — и ощущаете, что получаете достаточно взамен. Созависимость существует исключительно благодаря чему-то. Это ключевое различие, — пояснила специалист.
Созависимость можно сравнить с алкоголизмом. Пока один человек борется со своей проблемой, другой берет на себя ответственность за все, поддерживает и покрывает последствия, испытывая при этом глубокий внутренний конфликт и подавленные эмоции. Такие отношения могут приводить к серьезным психосоматическим проблемам и эмоциональному истощению.
Эксперт добавила, что настоящая любовь дарит радость и взаимность, а созависимость заставляет человека подавлять свои чувства, пока рядом страдает другой. Разобраться в этом важно для того, чтобы сохранить свое здоровье и строить гармоничные отношения.