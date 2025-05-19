Специалист объяснила, как отличить настоящую любовь от созависимости

Созависимость можно сравнить с алкоголизмом. Пока один человек борется со своей проблемой, другой берет на себя ответственность за все, поддерживает и покрывает последствия, испытывая при этом глубокий внутренний конфликт и подавленные эмоции. Такие отношения могут приводить к серьезным психосоматическим проблемам и эмоциональному истощению.