Юристы рассказали, что грозит участникам конфликта с соседями

Юристы предостерегли от вражды с соседями.
Конфликт с соседями может привести к уголовной ответственности. Срок можно получить, в частности, за клевету, причинение вреда здоровью, порчу имущества либо незаконную видеосъемку. Об этом рассказали юристы РИА Недвижимость.
«Словесные перепалки с использованием нецензурной лексики обычно наказываются административным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей за оскорбления. Однако если в ходе конфликта распространяются заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию, например, обвинения в аморальном поведении или совершении преступления, возможна уголовная ответственность за клевету», — приводит слова юристов РИА Новости.
Также уголовное наказание может последовать за реальные угрозы, если сосед демонстрирует оружие. В случае перехода конфликта в драку возможно возбуждение уголовных дел по фактам побоев и причинения вреда здоровью.
Порча имущества тоже может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Например, если сосед проколол шины автомобиля, разбил стекло или испортил дверь. Еще один нюанс касается камеры наблюдения. Если она снимает не только общее пространство, но и соседскую дверь, окно или тем более внутреннюю часть квартиры, это может быть признано нарушением частной жизни. Тут предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы, а при публикации видеоматериалов — до пяти лет.
Как сообщало URA.RU ранее, в России предложили ввести обязательное согласование аренды квартир с соседями, чтобы защитить жильцов от неудобств, создаваемых арендаторами. Даже краткосрочная аренда может превратить квартиру в притон, а постоянные жильцы лишаются права на спокойную жизнь.