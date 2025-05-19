Юристы рассказали, что грозит участникам конфликта с соседями

Порча имущества тоже может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Например, если сосед проколол шины автомобиля, разбил стекло или испортил дверь. Еще один нюанс касается камеры наблюдения. Если она снимает не только общее пространство, но и соседскую дверь, окно или тем более внутреннюю часть квартиры, это может быть признано нарушением частной жизни. Тут предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы, а при публикации видеоматериалов — до пяти лет.