В Госдуме попросили Мишустина разрешить россиянам не платить кредиты

«Фракция “Справедливая Россия — За правду” выступила с инициативой списать образовательные кредиты выпускникам вузов. Руководитель фракции Сергей Миронов и первый заместитель Яна Лантратова направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность полного и единовременного списания таких долгов для граждан до 30 лет, взявших кредит на образование до 1 февраля 2025 года и успешно завершивших обучение», — передает ТАСС со ссылкой на текст документа.