В Госдуме попросили Мишустина разрешить россиянам не платить кредиты

Мишустина просят провести амнистию по образовательным кредитам.
Списать образовательные кредиты молодым специалистам предложили депутаты Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов и Яна Лантратова. Парламентарии направили соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Фракция “Справедливая Россия — За правду” выступила с инициативой списать образовательные кредиты выпускникам вузов. Руководитель фракции Сергей Миронов и первый заместитель Яна Лантратова направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность полного и единовременного списания таких долгов для граждан до 30 лет, взявших кредит на образование до 1 февраля 2025 года и успешно завершивших обучение», — передает ТАСС со ссылкой на текст документа.
Депутаты отмечают, что необходимость погашать образовательные кредиты создает финансовые трудности для молодых специалистов, мешая их профессиональному развитию и важным жизненным решениям, включая создание семьи. Уточняется, что предложенная мера коснется ограниченного числа заемщиков — порядка нескольких десятков тысяч человек, но при этом окажет значительный положительный социальный эффект.
В настоящее время в России действует программа льготного образовательного кредитования. По окончании обучения перед выпускниками возникает необходимость погашения ранее полученных кредитов.
Ранее в Госдуме обсуждался законопроект, который позволит правительству устанавливать квоты на платный прием студентов в вузы, чтобы повысить качество образования и соответствие подготовки специалистов потребностям рынка труда. Закон, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, планируется принять в весеннюю сессию, а вступит он в силу с 1 сентября 2026 года.