В рейтинг Forbes «30 до 30» попала девушка из Владивостока: что известно о Валерии Василевской

«Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне», — пишет издание.
В категории «Музыка» в 2025 году оказалась 28-летняя Валерия Василевская, ее также знают под псевдонимом Bearwolf. Девушка родилась и выросла во Владивостоке.
Валерия с детства увлекалась музыкой и танцами, занималась спортом. Но это не уберегло ее от травли в школе из-за лишнего веса. Об этом она рассказывала в своих соцсетях.
После окончания школы Валерия поступила в ДВФУ и получила образование товароведа, а затем переехала в Москву, где стала фитнес-тренером и продавала онлайн-курсы.
С 2023 года Валерия занялась музыкой, и к этому моменту выпустила три трека, которые полюбила публика: «Мы падали», GODZILLA и «Один в поле воин». А с этого года Валерия стала и телеведущей — ведет музыкальный рейтинг на ТНТ.
Напомним, Валерию Bearwolf в прошлом году называли не только «Русской Ким Кардашьян», но и самой раздражающей певицей из соцсетей. В ответ на хейт девушка только подняла ценник на выступления — осенью прошлого года за концерт из восьми песен приходилось платить 600 тысяч рублей.