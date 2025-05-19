В рейтинг Forbes «30 до 30» попала девушка из Владивостока: что известно о Валерии Василевской

Напомним, Валерию Bearwolf в прошлом году называли не только «Русской Ким Кардашьян», но и самой раздражающей певицей из соцсетей. В ответ на хейт девушка только подняла ценник на выступления — осенью прошлого года за концерт из восьми песен приходилось платить 600 тысяч рублей.