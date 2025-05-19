Россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей за выжигание хвороста и сухой травы

По ее словам, с 2022 года действуют повышенные штрафы за нарушение правил поведения в лесной зоне. Так, при выжигании травы и другого горючего материала на участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусмотрено административное взыскание: от 30 до 40 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 60 тысяч — для должностных и от 300 до 500 тысяч — для юридических лиц.