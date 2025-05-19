Россиянам грозит штраф до 500 тысяч рублей за выжигание хвороста и сухой травы

За сжигание сухой травы, хвороста и других легковоспламеняющихся материалов на участках, расположенных рядом с лесами, при нарушении требований пожарной безопасности, предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей для граждан, до 60 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для организаций. Об этом сообщила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
По ее словам, с 2022 года действуют повышенные штрафы за нарушение правил поведения в лесной зоне. Так, при выжигании травы и другого горючего материала на участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусмотрено административное взыскание: от 30 до 40 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 60 тысяч — для должностных и от 300 до 500 тысяч — для юридических лиц.
Бурякова подчеркнула, что при введении особого противопожарного режима наказание ужесточается. В таком случае граждане могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.
Должностным лицам в условиях особого режима грозит штраф в размере от 60 до 90 тысяч рублей, а юридическим — от 600 тысяч до одного миллиона рублей, передает РИА Новости.
Согласно заявлению руководителя федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмилы Буряковой, владельцам дач запрещено выращивать определенные растения, содержащие запрещенные вещества. В список в том числе входят мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос (кувшинка голубая), мимоза хостилис и ипомея трехцветная.