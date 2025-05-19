Власти отреагировали на признание Дурова в попытках Франции повлиять на выборы в Румынии

Ранее Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство, намекнув на Францию, просило Telegram заблокировать консервативные каналы в Румынии перед президентскими выборами, однако он отказался, подчеркнув приверженность свободе слова. В августе 2024 года Дурова задерживали во Франции по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram, но позже отпустили под залог.