Власти отреагировали на признание Дурова в попытках Франции повлиять на выборы в Румынии

Политик оценил недавнее сообщение Дурова.
Признание Павла Дурова о том, что глава разведки Франции Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами, является реакцией взрослого и ответственного человека. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова», — написал Михаил Ульянов в своем аккаунте в социальной сети X.
Ранее Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство, намекнув на Францию, просило Telegram заблокировать консервативные каналы в Румынии перед президентскими выборами, однако он отказался, подчеркнув приверженность свободе слова. В августе 2024 года Дурова задерживали во Франции по обвинениям, связанным с деятельностью Telegram, но позже отпустили под залог.