Центр Хабаровска ждёт ремонт улицы Ленина и новые светофоры

Новые светофоры планируют установить в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», появятся новые дорожные объекты в центре города. Так, обустроят пешеходные переходы на пересечении улиц Ленина — Комсомольская, а также на перекрестке улиц Муравьёва-Амурского — Истомина.
Подведение итогов тендера состоится в конце мая. Указано, что на проведение работ потребуется около 9 млн рублей.
Кстати, в ближайшее время в краевой столице начнется ремонт улицы Ленина — по состоянию дорожного полотна сегодня есть много нареканий со стороны автолюбителей, отметили в городской мэрии.
— В настоящее время мною принято решение по обновлению улицы Ленина. У нас есть экономия по результатам торгов по улице Краснодарской — 122 миллиона рублей. Эти средства направим на ремонт улицы Ленина. Здесь дорога серьезно не ремонтировалась с 2017 года. Подрядная организация приступит к реконструкции до конца мая. Будем полностью обновлять асфальт от площади Славы до Энергомаша. Заранее об этом предупреждаю автолюбителей и прошу их отнестись с пониманием — придется частично перекрывать полосы движения, — прокомментировали в мэрии Хабаровска.
Напомним, в городе проводят ремонт и на других улицах.