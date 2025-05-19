Центр Хабаровска ждёт ремонт улицы Ленина и новые светофоры

— В настоящее время мною принято решение по обновлению улицы Ленина. У нас есть экономия по результатам торгов по улице Краснодарской — 122 миллиона рублей. Эти средства направим на ремонт улицы Ленина. Здесь дорога серьезно не ремонтировалась с 2017 года. Подрядная организация приступит к реконструкции до конца мая. Будем полностью обновлять асфальт от площади Славы до Энергомаша. Заранее об этом предупреждаю автолюбителей и прошу их отнестись с пониманием — придется частично перекрывать полосы движения, — прокомментировали в мэрии Хабаровска.