Кто в России зарабатывает больше 300 тысяч в месяц

Кроме того, архитекторы программного обеспечения, DevOps-инженеры и Data Scientists с опытом работы от пяти лет получают заработную плату в диапазоне от 330 до 450 тысяч рублей. При этом врачи-косметологи, оказывающие услуги в премиальном сегменте, получают 300−400 тысяч рублей ежемесячно. Помимо прочего, к числу наиболее высокооплачиваемых профессий Зулия Лоикова отнесла руководителей в банковской и инвестиционной сферах, специалистов по кибербезопасности, квалифицированных бухгалтеров и аудиторов в международных компаниях, экспертов по performance-маркетингу, пилотов гражданской авиации и токарей высшей категории.