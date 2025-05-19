Марафон «Большой Уссурийский — остров мечты!» прошел в Хабаровском крае

«Мы действительно хотим сделать Большой Уссурийский островом мечты. Здесь, на Дальнем Востоке, мы свои мечты в жизнь воплощаем сами — нашим трудом, нашими усилиями. Хотим сделать здесь зоны рекреации, пляжи, построить гостиницы и яхт-клубы. Убежден, что это будет замечательное место, курорт для жителей Хабаровского края», — сообщил Дмитрий Демешин.