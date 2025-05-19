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Марафон «Большой Уссурийский — остров мечты!» прошел в Хабаровском крае

Несмотря на непогоду, около 400 любителей бега собрались накануне на Большом Уссурийском острове и преодолели дистанции в 5, 10, 21,1 и 42,2 км.

Маршрут пролегал по Большому Уссурийскому — острову, который должен дать старт новой странице сотрудничества России и КНР. Напомним, что марафон прошел в рамках спортивной программы Российско-Китайского форума.

«Мы действительно хотим сделать Большой Уссурийский островом мечты. Здесь, на Дальнем Востоке, мы свои мечты в жизнь воплощаем сами — нашим трудом, нашими усилиями. Хотим сделать здесь зоны рекреации, пляжи, построить гостиницы и яхт-клубы. Убежден, что это будет замечательное место, курорт для жителей Хабаровского края», — сообщил Дмитрий Демешин.