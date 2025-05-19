В России появится новый налоговый вычет

Ранее стало известно о том, что правительство планирует поддерживать индивидуальное жилищное строительство. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, необходимо создавать условия для финансирования работ именно по индивидуальному жилищному строительству, поскольку объем его ввода очень велик.