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В России появится новый налоговый вычет

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет по НДФЛ за сдачу нормативов ГТО и регулярное прохождение диспансеризации.

Источник: ДЕЙТА

Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля, по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 14 апреля, сообщает ИА DEITA.RU.

Срок выполнения — до 1 октября 2025 года. Ответственными за реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов. Идея о введении такого налогового вычета впервые была озвучена президентом в послании Федеральному собранию в 2024 году.

Ранее стало известно о том, что правительство планирует поддерживать индивидуальное жилищное строительство. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, необходимо создавать условия для финансирования работ именно по индивидуальному жилищному строительству, поскольку объем его ввода очень велик.