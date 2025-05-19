Два мотоцикла, квадроцикл и лоточный мотор сгорели в Приморье во время пожара в гараже

В Приморье за минувшие сутки произошло 12 пожаров, на шесть из которых привлекались сотрудники МЧС России. Они тушили возгорание мусора, торгового киоска, гаража. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, погибших и пострадавших нет.
По информации ведомства, в Партизанске на улице Замараева загорелся торговый павильон. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, из-под крыши здания шел дым, горела внутренняя отделка. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возникновения огня стал аварийный режим работы электрооборудования.
Другое ЧП произошло в Артеме, на улице Пояркова загорелся гараж. Внутри горели два мотоцикла, лодочный мотор и прицеп, квадроцикл и личные вещи владельцев помещения. Площадь возгорания составила 25 квадратов, а предварительная причина его возникновения — короткое замыкание электропроводки.