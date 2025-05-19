Два мотоцикла, квадроцикл и лоточный мотор сгорели в Приморье во время пожара в гараже

В Приморье за минувшие сутки произошло 12 пожаров, на шесть из которых привлекались сотрудники МЧС России. Они тушили возгорание мусора, торгового киоска, гаража. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, погибших и пострадавших нет.