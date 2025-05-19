Токсиколог предупредил об опасной «начинке» БАДов для похудения

— Основная опасность для потребителей состоит в том, что разные примеси содержатся в БАДах в абсолютно непредсказуемом количестве. И это не считая, так сказать, того «маленького нюанса», что в БАДах этих веществ вообще быть не должно, — пояснил эксперт.