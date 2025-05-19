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Токсиколог предупредил об опасной «начинке» БАДов для похудения

Врач Водовозов: Опасные примеси в БАДах содержатся в непредсказуемом количестве.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в интернет-магазинах полно ярких баночек с обещаниями «похудеть без усилий» или «очистить организм за три дня». Но за этими красивыми словами может скрываться реальная угроза для здоровья. Об этом KP.RU рассказал врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

— Основная опасность для потребителей состоит в том, что разные примеси содержатся в БАДах в абсолютно непредсказуемом количестве. И это не считая, так сказать, того «маленького нюанса», что в БАДах этих веществ вообще быть не должно, — пояснил эксперт.

Так, некоторые добавки для похудения содержат сильнодействующие компоненты — мочегонные, слабительные или даже антидепрессанты. Поначалу человек может и почувствовать эффект — «пронесет и скрутит», как говорит врач, — но вот последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до токсического отравления.

Чтобы не навредить себе, специалист советует вместо сомнительных БАДов выбирать проверенные витаминные комплексы от известных фармпроизводителей. А еще полезнее — получать нутриенты с обычной, сбалансированной пищей.