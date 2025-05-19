Роспотребнадзор напомнил хабаровчанам об опасности употребления сырого молока

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю напомнило об опасности заболевания клещевым энцефалитом, а также о том, что вирус передается не только через укус клеща, но и при употреблении сырого молока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Клещи питаются кровью домашних и сельскохозяйственных животных. Зараженный клещ, кусая животное, передает ему вирус клещевого энцефалита. Вирус через кровь животного попадает в молоко и сохраняется в нем продолжительное время.
Особенно долго, до 2 месяцев, он сохраняется у коз. В течение жизни козы могут неоднократно заболевать, поэтому одно животное может являться источником инфекции в разные периоды. Заразным остается не только сырое молоко, но и приготовленные из него продукты: творог, сметана, сыр.
— Вирус в молоке сохраняется до 2 суток при 37 С. А погибает он в горячем молоке: при температуре 60 С через 20 минут или после двух минут кипячения. Поэтому употреблять нужно только кипяченое или пастеризованное молоко, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Обычно пищевые случаи заражения клещевым энцефалитом у людей протекают тяжелее, чем случаи заражения после присасывания клеща, так как вируса в молоко попадает много! Часто при молочном пути заражения отмечаются групповые заболевания.