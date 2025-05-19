Роспотребнадзор напомнил хабаровчанам об опасности употребления сырого молока

— Вирус в молоке сохраняется до 2 суток при 37 С. А погибает он в горячем молоке: при температуре 60 С через 20 минут или после двух минут кипячения. Поэтому употреблять нужно только кипяченое или пастеризованное молоко, — уточнили в Роспотребнадзоре.