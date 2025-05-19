Экс-президенту США поставили смертельный диагноз: спасти Байдена может один из видов терапии

Но еще больше Джо Байден, что называется, сдал в 2024 году, в самый разгар предвыборной гонки. Тогда его личный врач даже рекомендовал политика усадить в инвалидное кресло, медика беспокоила шаткая походка главы государства. Он был уверен, что после очередного падения Байдену будет тяжело оправиться.