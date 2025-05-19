Экс-президенту США поставили смертельный диагноз: спасти Байдена может один из видов терапии

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден страдает агрессивной формой рака простаты. Такой диагноз врачи 16 мая поставили политику, говорится в заявлении представителей экс-главы государства, распространенном 18 мая. Новостями поделилось издание New York Times.
«Несмотря на то, что форма заболевания более агрессивная, рак поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно его контролировать. Президент и его семья в настоящее время изучают с врачами варианты лечения», — отмечается в публикации.
Несмотря на жесткую критику политики Байдена, нынешний глава Белого дома, Дональд Трамп, счел для себя возможным высказаться по этому поводу в соцсети Truth Social. По его словам, он и его супруга опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Первая пара США выразила самые теплые пожелания супруге экс-президента Джилл и его семье и пожелали Джо Байдену скорейшего и успешного выздоровления.
Экс-президенту США 82 года. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Тогда врач президента сообщил, что проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у Байдена. Медик подчеркнул, что президенту необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога.
Однако многие годы общественность не только в Штатах, но и по всему миру, обсуждала ментальные проблемы политика, которые соратники политика тщательно скрывали, а противники — высмеивали.
Недавно в США рассказали, когда здоровье бывшего главы Белого дома Джо Байдена начало ухудшаться. Оказалось, что экс-лидер Соединенных Штатов Америки почувствовал себя плохо уже в середине президентского срока, политик начал забывать имена своих помощников.
Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в 2023 году заявил, что администрация президента США скрывает правду о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена, что вызывает «тревогу».
Но еще больше Джо Байден, что называется, сдал в 2024 году, в самый разгар предвыборной гонки. Тогда его личный врач даже рекомендовал политика усадить в инвалидное кресло, медика беспокоила шаткая походка главы государства. Он был уверен, что после очередного падения Байдену будет тяжело оправиться.