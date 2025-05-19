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Блогер Лебедев назвал нью-йоркское метро «помойкой с бандитами и наркоманами»

Дизайнер из РФ Лебедев сравнил метро в Нью-Йорке с психбольницей.

Источник: Комсомольская правда

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев ёмко охарактеризовал американское метро. Он спустился в подземку в Нью-Йорке. По словам дизайнера, метро выглядело, как помойка или психбольница. Так Артемий Лебедев выразился в своем новостном обзоре.

Он рассказал, что американцы стараются избегать подземного транспорта. Дизайнеру показалось странным, что Нью-Йорк позиционируют как богатый город, а метро используют только «опустившиеся на дно».

«Метро в Нью-Йорке — помойка, в которой просто психиатрическая лечебница на выезде вместе с бандитами, наркоманами и какими-то мутными перцами», — поделился впечатлениями Артемий Лебедев.

Московское метро, между тем, отпраздновало 90-летие. 17 мая в столице прошел парад поездов. Участниками стали восемь праздничных составов.