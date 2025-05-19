Блогер Лебедев назвал нью-йоркское метро «помойкой с бандитами и наркоманами»

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев ёмко охарактеризовал американское метро. Он спустился в подземку в Нью-Йорке. По словам дизайнера, метро выглядело, как помойка или психбольница. Так Артемий Лебедев выразился в своем новостном обзоре.