Власти Эстонии сообщили о якобы задержании танкера Green Admire РФ

Эстонские власти заявили, что российская сторона якобы задержала танкер Green Admire под либерийским флагом. Однако конкретных подтверждений этому факту представлено не было. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, ссылаясь на данные местного департамента транспорта.
«При выходе из порта Силламяэ суда движутся по территориальному морю Российской Федерации, так как этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем плавание между мелями в морской акватории Эстонии. Такая безопасная траектория движения судов, которая не проходит вдоль государственных границ, согласована между Россией, Эстонией и Финляндией», — следует из заявления.
Эстонское правительство приняло решение о перенаправлении судоходных маршрутов в районе порта Силламяэ, чтобы в будущем суда следовали исключительно через свои территориальные воды, исключая возможность повторения подобных случаев.
Согласно данным публикации, нефтеналивное судно Green Admire, принадлежащее греческому оператору Aegean Shipping, осуществляет перевозку сланцевого масла по маршруту Силламяэ-Роттердам. Информационный ресурс Marine Traffic фиксирует, что танкер: отбыл из эстонского порта вечером 17 мая, ожидается в нидерландском порту днем 22 мая, в настоящее время находится в акватории Финского залива.
При этом сам МИД Эстонии озадачен инцидентом с танкером. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил недоумение в связи с задержанием судна, подчеркнув, что данный маршрут был согласован между странами.
Позднее эстонский министр охарактеризовал ситуацию как стабильную и отказался от экстренных дипломатических шагов. Так, Цахкна заявил, что текущая ситуация не требует немедленных переговоров с российскими представителями, описав обстановку как достаточно спокойную. Он подчеркнул, что танкер выполнил требования без применения силы. Эстония продолжает мониторить возможность возобновления судном движения, вызов российского дипломата считает излишней мерой.
Ранее KP.RU сообщал, что 14 мая в акватории Финского залива эстонские военные предприняли попытки захватить танкер Jaguar, который под флагом Габона шел в российский Приморск. Позднее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Эстония совершила акт морского пиратства.