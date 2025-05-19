Увольнение майора Александра Ширшина из Вооруженных сил Украины вызвало широкий резонанс среди украинских граждан, особенно на фоне отсутствия аналогичной возможности у мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщили в российских силовых структурах, подчеркнув, что подобные случаи вызывают недоумение и критику со стороны общественности.
Ранее Ширшин, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, подал в отставку, раскритиковав решения командования за «глупые задачи» во время боевых действий в Курской области. В комментариях к его заявлению на украинских ресурсах многие задаются вопросом, почему офицер может уйти из армии во время войны, а мобилизованные граждане с хроническими заболеваниями — нет.
Этот случай не является единичным: еще летом 2023 года главный сержант той же бригады Валерий Маркус заявил о своем уходе на более низкую должность из-за несогласия с руководством.
Ранее замруководителя центра набора в силы территориальной обороны Украины Игорь Швайка призвал граждан страны воздержаться от любых высказываний по поводу мобилизации и демобилизации, предостерегая от возможности выражать мнение по этим вопросам.