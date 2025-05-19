Какие специалисты могут заработать более 300 тысяч рублей в месяц: HR-специалист составила топ

Помимо токарей, зарплату свыше 300 тысяч рублей получают пилоты, топ-менеджеры и гендиректоры средних и крупных компаний. По словам специалиста, особенно часто такие получки встречаются у столичных профессионалов. Некоторые из них работают за 350 тысяч в месяц. Эксперт привела в пример сотрудников нефтегазовой сферы и области финансов.