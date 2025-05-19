Какие специалисты могут заработать более 300 тысяч рублей в месяц: HR-специалист составила топ

Россияне могут зарабатывать от 300 тысяч рублей ежемесячно. Доказательством служат получки ряда квалифицированных специалистов. Так, зарплатой от 300 тысяч рублей могут похвастаться, например, токари высокого разряда. Об этом сообщила независимый HR-специалист Зулия Лоикова, цитирует «Прайм».
Помимо токарей, зарплату свыше 300 тысяч рублей получают пилоты, топ-менеджеры и гендиректоры средних и крупных компаний. По словам специалиста, особенно часто такие получки встречаются у столичных профессионалов. Некоторые из них работают за 350 тысяч в месяц. Эксперт привела в пример сотрудников нефтегазовой сферы и области финансов.
«Также очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики в топовых компаниях (Яндекс, Т-Банк) получают 300−450 тысяч рублей. Архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists с опытом 5 и более лет зарабатывают 330−450 тысяч рублей», — поделилась Зулия Лоикова.
По данным управляющего партнера рекрутинговой компании Владислава Быханова, в некоторых областях вскоре будет наблюдаться снижение зарплат. Это касается разработчиков, аналитиков и тестировщиков.